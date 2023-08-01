Girişimciliğe olan inancıyla dikkat çeken iş kadını Neslihan Tuluk, Tahir Tuluk Ortaokulu’nda girişimcilik heyecanının anlatan toplantı gerçekleştirdi. Okulda eğitim gören kız öğrencilerin girişimcilik ufkunu genişletmek isteyen Neslihan Tuluk, bu alandaki projeleri destekleme sözü verdi.

Girişimciliğe olan inancıyla dikkat çeken iş kadını Neslihan Tuluk, Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Tahir Tuluk Orta Okulunda, okul yöneticileri ile bir araya geldi. Neslihan Tuluk, gelecek eğitim döneminde yapılması planlanan etkinlikler ve girişimcilik konusunda oluşturulacak projeleri, okul yönetimi ile görüştü. Neslihan Tuluk ve okul yönetimi, genç kız öğrencilere yönelik girişimcilik fırsatları üzerinde yoğunlaştı. Ziyarette, öğrencilerin girişimcilik konusundaki potansiyellerinin keşfedilmesine ve desteklenmesine yönelik düzenlenecek etkinlikler ile çalışmalar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Okul müdürü memnuniyet duydu

Okul müdürü Tamer Altınbaş, gelecek yıl yapılacak etkinlikler ve girişimcilik konusundaki planlar hakkında duyduğu memnuniyeti ifade etti. Neslihan Tuluk’un desteğiyle okuldaki genç kız öğrencilerin girişimcilik alanında ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Altınbaş, yeni eğitim döneminde girişimcilik konusunda eğitim ve fırsatlar sunacaklarından dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Neslihan Tuluk’tan gelecek vaadi

Neslihan Tuluk toplantıda, genç kız kardeşlerini gelecek eğitim döneminde girişimcilik konusunda destekleyeceğini ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olacağını söyledi. Toplumun gelişimi için gençlerin yeteneklerinin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Neslihan Tuluk, gelecek nesillerin girişimci ruha sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyacağını ifade etti.