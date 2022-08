Bursa’da üniversite öğrencisi kızlar, genç yaşında eğitmen olup Bursalılara at üzerinde ok atmayı öğretiyor.

Bursa’da üniversite öğrencisi kızlar, genç yaşında eğitmen olup Bursalılara at üzerinde ok atmayı öğretiyor.

Üniversite öğrencisi Melike Özpınar (22) ve Zehra Uysal, (21) atlı okçuluğa merak salıp bu konuda eğitimler alarak atlı okçuluk eğitmeni olmayı başardı. Nilüfer ilçesinde bulunan Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Kulübünde eğitmen olarak görev yaparak çocuklara ve yetişkinlere atlı okçuluk eğitimleri veriyor. Bir savaşçı gibi giyinen kızlar atın üstünde ustaca ok atarak bu işin inceliklerini öğrencilerine öğretiyor. Genç yaşta bu kadar iyi at kullanıp ok atan eğitmen kızları görenler ise yetenekleri karışında hayran kalıyor. Eğitmen kızlardan eğitim gören öğrenciler; 20 dersin ardından atın üzerinde ok atmayı öğrenmiş oluyor.

Ata binmeye 7 yaşında başladığını ifade eden Melike Özpınar, "Uzun yıllardır ata biniyordum. 4 yıl önce geleneksel okla tanıştım. Okçuluğa başladım ustalardan eğitim alarak atlı okçu oldum. Atlı okçuluk yapmak biraz zor, her işin ve sporun bir zorluğu olduğu gibi bunun da var Emeklerimizin karşılığını aldığımız sürece tatlı bir yorgunluk oluyor. Burada şimdi eğitimler vererek meraklılarına atlı okçuluğu öğretiyorum" dedi.

Atlı okçuluğu bir gösteride görerek öğrenmeye karar verdiğini belirten Zehra Uysal, "Bir gösteride atlı okçuluk ilgimi çekti. Bir kulübe üye olarak ustalarından eğitimler aldım. Şimdi ben eğitmen oldum, Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Kulübü’nde bu işe meraklı olanlara at üzerinde ok atmayı öğretiyorum" şeklinde konuştu