Gaziantep’te en büyük hayalleri kendi iş yerini açmak olan genç kızlar ve kadınlar, açılan kuaförlük kurslarında meslek öğrenmek için ter döküyor.

Gaziantep’te kendi iş yerini açmak veya başka bir yerde işe girerek aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen genç kızlar ve kadınlar, Şahinbey Belediyesi bünyesindeki gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde açılan kuaförlük kursunda eğitim görüyor. Saç kesimi, makyaj, boya ve cilt bakımı olmak üzere birçok alanda eğitim alan genç kızlar ve kadınlar, kurslarda canla başla çalışıyor. Kursta alacakları belgeler ile hayallerini gerçekleştirmek isteyen genç kızların ve kadınların en büyük istekleri ise kendi işlerinin patronu olmak.

Kadınların ve genç kızların meslek sahibi olmasını sağlayan Şahinbey Belediyesi Selçuklu Gençlik Merkezi’ndeki kadın kuaförlüğü kursu yoğun ilgi görüyor. Kurs Eğitmeni Ayşe Erbay, kursiyerlere eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak verildiğini, eğitimlerden sonra sertifika sahibi olan kursiyerlerin geleceğe güvenle bakabildiklerini söyledi.

Kuaförlük kursuna katılan kadın kursiyerlerin hem meslek öğrendiklerini hem aile bütçelerine katkıda bulunduklarını hem de günün stres ve sıkıntısını kursta attıklarını belirten Erbay, kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin sertifikalarını aldıklarını ve aldıkları sertifikayla işletme açarak aile ekonomisine katkıda bulunabildiklerini dile getirdi.

"Öğrencilerimiz 750 saat ve üzerini tamamladıkları durumda ustalık belgelerini alıyorlar"

Kursiyerlerin kursa yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Erbay, “Kursumuzda kursiyerlere saç ve makyaj üzerine kuaförlük eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimiz değişiyor. Kursta öğrencilerimiz 750 saat ve üzerini tamamladıkları durumda ustalık belgelerini alıyorlar ve iş yerlerini açıyorlar. Ya da çalışmak isteyenler güzellik merkezlerine ve kuaför salonlarına girip çalışabiliyorlar. Yada hobi olarak bu mesleğin içinde bulunuyorlar. Genel olarak kurslarımız iyi geçiyor. Kursta uygulamalı ve teorik eğitimler veriyoruz. Bu kursta bir aile ortamında beraber çalışıyoruz. Psikolojik olarak destek amaçlı gelen öğrencilerimiz de oluyor, onlara da yardımcı oluyoruz. Kurslarımız genel olarak güze, samimi ve sıcak bir ortamda çok eğlenceli geçiyor” dedi.

“Küçüklükten beri hayalim bayan kuaförü olmaktı”

Kuaförlük alanında eğitim aldıklarını belirten kursiyer Nurcan Yitmez, “Kuaförde çalışıyorum. Eğitimimi tamamlamak ve sertifikalarımı almak için bu kursa geldim. Burada güzel bir ortam var. Her şey çok güzel ve eğitimlerimiz güzel geçiyor. Kursta her türlü teorik dersleri alıyoruz. Küçüklükten beri hedefim ve hayalim bayan kuaförü olmaktı. Bu kursun sayesinde adım adım hayallerime kavuşmak üzereyim. Kendime ait bir güzellik salonunu düşünüyorum. Bu kurs bana çok şey kattı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.

“Kursu tamamladıktan sonra iş yeri açmayı düşünüyorum”

Kuaförlük kursunun kendileri açısından önemli olduğuna dikkat çeken Derya Özbal ise, “En büyük hayalim kuaför olmaktı. Hayalimi gerçekleştirmek için bu kursa başvurdum. Eğitimde de her geçen gün ilerlemeye devam ediyoruz. Kursu tamamladıktan sonra iş yeri açmayı düşünüyorum. Bu mesleği severek yapıyorum. Bir yıldır kursa katılıyorum ve çok iyi ilerledim. Kuaförlük adına çok şükür her şeyi yapıyorum. Ben bu konuda bizlere böylesine güzel bir kursu açtığı için Şahinbey Belediyemize ve bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hocamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.