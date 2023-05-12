Bilecik’te özel gereksinimli 33 yaşındaki genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu.

Bozüyük ilçesinde her genç kız gibi gelinlik giyme hayali olan 33 yaşındaki özel gereksinimli Huriye Çanakçı’nın gelinlik hayali ailesi ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarafından gerçekleştirildi. Huriye Çanakçı’nın ailesi tarafından temsili olarak hazırlanan düğünde beyaz gelinliğini giyerek kına yakılırken gelin Huriye’nin mutluluğu yüzünden okundu.

"Kızımın tek dileği beyaz gelinlik giymekti"

Baba Remzi Çanakçı “Kızımın tek dileği beyaz gelinlik giymekti. Bizde onun hayalini gerçekleştirmek istedik. Amacımız çocuğumuzu sevindirmekti. Gerçekten çok güzel oldu. Kızımın bu mutluluğu yaşamasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Önemli olan aslında zihinlerdeki, kalplerdeki engelleri kaldırabilmektir"

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Engelli Huriye kardeşimizin dileğini gerçekleştirmekten çok mutlu olduk, Huriye Çanakçı bugün dünyaya hayallerini gerçekleştirmek için engel tanımayın mesajı verdi. Temsili de olsa onun gözlerinden mutluluğu gördük. Yaşamak, hayaller kurmak ve onları gerçekleştirmek, önemli olan aslında zihinlerdeki, kalplerdeki engelleri kaldırabilmektir. Diğer engeller sevgi, saygı içerisinde aşılır” diye konuştu.