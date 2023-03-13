Konya’da genç bir kızın çeyizini çalan 2 hırsızlık şüphelisinden biri polis ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, titiz bir çalışma sonucu biri kadın diğeri erkek 2 hırsızı kameralardan tespit etti. Kameralara yakalandıklarından habersiz olan ve çaldıkları 2 adet televizyon ile çeyizlerle evden çıkarken rahat tavırlar sergileyen şüphelilerin E.U. (35) ve Z.Ç. (35) olduğu belirlendi. Şüphelilerden E.U.’nun ‘hırsızlık ve yankesicilik’ suçundan 5 ayrı suç kaydının ve aranmasının olduğu anlaşıldı.

Çaldığı çeyizleri satmış

Şahsı yakalamak için operasyon düzenleyen polis ekipleri, E.U.’yu ikametinde yakaladı. Yapılan ilk sorgusunda çaldığı televizyon ve çeyizleri B.Ş. (30) isimli bir şahsa sattığını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olayına karışan Z.Ç. için başlatılan yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Çalınan malları satın alan B.Ş. hakkında da hırsızlık malı satın almaktan yasal işlem başlatıldı.