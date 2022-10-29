Düzce Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu oryantasyon eğitimini gerçekleştirdi. Üniversite içerisinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen oryantasyon eğitimine kırmızı yelekliler ilgi gösterdi. Kızılay Düzce Şubesi tarafından gerçekleştirilen oryantasyon eğitiminde Kızılay’ın faaliyetleri çalışmaları gerçekleştirdiği etkinlikler ile ilgili geniş bilgi alışverişinde bulunulurken, üniversiteli öğrenciler Kızılay’ın sosyal sorumluluk faaliyetlerinde gönüllülük esası ile görev almayı planlıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler tarafından kurulan Genç Kızılay topluluğu oryantasyon eğitimine girdi. Öğrenciler, eğitimde Kızılay’ın faaliyetlerini öğrendi.

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