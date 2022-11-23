18.11.2022 günü motosikletli 2 kişi, yolda yürüyen kız öğrencinin yüzüne bir cisim atarak yaralanmasına sebep olan motosikletli 2 şüpheli şahsın yakalama çalışlarıyla ilgili olarak;

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan 150 kişilik özel ekibin, yaptığı çok yönlü ve detaylı çalışmalarla 740 kamera görüntüsünün titizlikle incelenmesi neticesinde olayın şüphelilerin (A.K.), ve (B.K.) olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahısların adreslerine yapılan operasyonda olayda kullandıkları motosikletle birlikte kıskıvrak yakalandılar. Olay şüphelisi şahısların, tanınmamak için kask taktıkları ve kamera görüntülerini yanıltmak amacıyla sürekli motosikleti kullanıcı ve yolcu kısmında yer değiştirdikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların alınan ilk ifadelerinde suçlarını ikrar ederek, şaka maksatlı içerisinde su bulunan balonu attıklarını beyan etmişlerdir.

Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiler.