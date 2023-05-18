Sakarya’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki kızın ellerini bağlayıp cinsel saldırı teşebbüsünde bulunarak darp ettiği öne sürülen sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Tanığın dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını vererek sanığın ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla, ‘cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya ve ‘tehdit’ suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sakarya’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki kızın ellerini bağlayıp cinsel saldırı teşebbüsünde bulunarak darp ettiği öne sürülen sanığın davasına devam edildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müşteki ve Sakarya Barosu avukatları ile sanık avukatı salonda hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından duruşma başladı. Olaya konu olan minibüsün sahibi Ü.U. duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Ü.U., bahse konu olan olay günü çocuklarının rahatsızlandığından dolayı hastaneye gittiğini, sanığın durakta yedek şoför olarak çalıştığını ve seferlerin sanığın yaptığını aktardı.

“Benim çok işim olduğu zaman sanık arabamı kullanıyordu”

Minibüsün babasına ait olduğunu söyleyen tanık Ü.U., “Söz konusu minibüs babama ait ben kullanmaktayım. Benim çok işim olduğu zaman sanık arabamı kullanıyordu. O günde işim vardı, sanık kullandı. Daha öncesinde sanık bir minibüste çalışıyordu, aracı pert etti, sabıkasının ondan dolayı olduğunu zannediyordum. Sanığı durakta yedek şoför olarak biliyordum, bu sebeple işim olduğu için aracı verdim. Ben minibüsü kullanırken kameraları kapatmam, ben sanığa kameraları kapatabileceğini söylemedim. Sanığın kameranın fişini çektiğinden, kameranın kapalı olduğunu bilmiyorum” dedi.

Karardan önceki son duruşma

Tanık beyanın ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla, ‘cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya ve ‘tehdit’ suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı hakkında mütalaasını sundu. Sanık avukatı, tanık beyanı ve mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre ve bu aşamada müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkemeye heyeti ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatına süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Haziran’a erteledi.

Ne olmuştu

Olay, 28 Kasım 2022 tarihinde gece saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite okuduğu İstanbul’dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı’ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere bindi. Genç kızın tek yolcu olarak bulunduğu minibüste sürücü S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etmişti. Kızın yaşadığı dehşeti ailesine anlatması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Harekete geçen polis ekipleri olaydan şüpheli S.Y.’yi Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu da itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli; ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’, ‘cebir’, ‘tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şoför S.Y. hakkında dava açıldı. Olaya ilişkin hazırlanan ve kabul edilen iddianamede ise tutuklu S.Y. hakkında ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan 9 yıldan az olmamak şartıyla, ‘cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıldan 10 yıl aya kadar ve ‘tehdit’ suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenildi.