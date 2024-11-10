Otogar yakınlarında sabaha karşı yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Helin Sarısu’nun cenazesi İzmir’e gönderildi. Genç kızın annesi ve kardeşi ile birlikte İzmir’den İstanbul’a geldiği, kazada annesinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

İzmir’den İstanbul’a gelen Noktadan Noktaya Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sabaha karşı Otogar yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 15 yolcu ise yaralandı.

Otobüste hayatını kaybedenlerden birinin 20 yaşındaki Helin Sarısu olduğu belirlendi. Genç kızın annesi ve kardeşi ile birlikte İzmir’den İstanbul’a geldiği ve kazada annesinin de ağır yaralandığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Helin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesinin İzmir Kemalpaşa’da defnedileceği öğrenildi.