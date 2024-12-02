Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’de (KAYMEK), 572 LGS öğrencisi ve 528 YKS öğrencisine düzenlediği deneme sınavlarıyla sınav süresi ve stres yönetimi konusunda önemli deneyimler kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘genç dostu’ belediye ödülü alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin adeta eğitim lokomotifi olan Genç KAYMEK, eğitimdeki başarısını arttırmak amacıyla öğrencilerine düzenlediği deneme sınavlarına devam ediyor. Kayseri’de gençlerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla aralıksız olarak deneme sınavları düzenleyen KAYMEK, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri sınav maratonuna hazırlıyor. Öğrencilerin başarılarını arttırmaya yönelik eğitim desteği veren Genç KAYMEK, her geçen gün daha fazla öğrenciye ulaşarak onların geleceğe güvenle adım atmalarını sağlıyor. Bu çerçevede, 9 farklı tesiste LGS Hazırlık Kursu gören 572 öğrenci, deneme sınavına girerek gerçek sınav şartlarını deneyimledi. Öğrenciler, sınav süresi ve stres yönetimi konusunda değerli tecrübeler kazanarak, sınav hazırlıklarına daha güçlü bir şekilde devam etme imkânı buldu. Öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkabilmesi ve zaman yönetimi becerilerini geliştirebilmesi amacıyla düzenlenen deneme sınavları, Genç KAYMEK’in eğitimdeki etkileşimini ve katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. KAYMEK, üniversite sınavına hazırlanan gençleri de unutmadı. İhtisas Tesisi’nde YKS Hazırlık Kursu’nda eğitim gören 528 öğrenci için TYT Deneme Sınavı düzenlendi. Sınav, öğrencilerin hem sınav formatına alışmalarını sağladı hem de eksik alanlarını belirleyerek bu eksikleri giderme fırsatı sundu.

Öğrenciler de tamamen ücretsiz olan aldıkları bu dersler ve eğitim dolayısıyla hem Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hem de ekibine teşekkür etti.