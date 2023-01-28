DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan Genç Kariyer Akademisi sona erdi. Akademiye katılanlara belgeleri takdim edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan Genç Kariyer Akademisi sona erdi. Akademiye katılanlara belgeleri takdim edildi.

Düzce’de gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, gençlerin gelecekte mesleklerini daha rahat belirlemesi için Genç Kariyeri Akademisi başlattı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan projede meslek dallarının en iyileri gençler ile buluşturuldu. Bir birinden değerli konferansların gerçekleştirildiği akademinin son programına ise Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu katılım sağladı. Gençlere bilgilendirmelerde bulunan Topoğlu, daha sonra akademiye katılan gençlere belgelerini takdim etti.