Kocaeli Karate Gelişim Ligi Şampiyonası, Başiskele Belediyesi ev sahipliğinde ilçe spor salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Başiskele Belediyesi Spor Okulları 45 madalya kazanarak başarı elde etti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de tribünden destek verdiği şampiyonada, Başiskeleli genç karateciler 13 altın madalya, 16 gümüş madalya ve 16 bronz madalya kazandı.

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