Sağlıklı yaşam reçeteleri her geçen gün daha da önem kazanırken, Dahiliye Uzmanı Dr. Önder Aydın, genç kalmanın sırrını anlatarak, "Eğer başka bir rahatsızlığınız yoksa açlık sürenizi uzatarak beslenin, günde iki öğün yemek yiyin. Ağırlık gibi direnç egzersizleri yapın, doğada yürüyün, saunada terleyin, meditasyon ve nefes egzersizleri yapın, banyoyu soğuk duşla bitirin. Vücudu az miktarda strese sokarak, taze hücreler üretip gençleşmek mümkün" dedi.

Beslenmenin sağlıklı yaşamın en önemli parçası olduğuna değinen Medicana Çeşme Dahiliye Uzmanı Dr. Önder Aydın, "Katkı maddeli, aromalı, koruyuculu, rafine şeker ilaveli her türlü gıdadan uzak durulmalı" dedi.

Sağlıklı ürün görünümünde satılan meyveli yoğurtlar, paketlenmiş gıdalar, işlenmiş gıdalar, süt ve süt ürünleri (yoğurt hariç, yoğurt tüketmeliyiz) gibi ürünleri tüketmek enflamasyon; yani yangı oluşturur. Bu da bağırsak geçirgenliğini bozarak; beyin sisi, tiroid, romatizma gibi otoimmün hastalıklar ve alzheimer, demans gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini artırmış olur" şeklinde konuştu.

Dr. Önder Aydın, Akdeniz tipi beslenmenin önemini vurgulayarak; sebze, meyve, sızma zeytinyağı, avokado yağı, tereyağ gibi sağlıklı yağlar tüketerek; ayçiçek, kanola gibi tohum yağlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Yakacağımız kalori kadar gıda almamız gerektiğini hatırlatan Aydın, vücudun yakamadığı glikozu beyaz yağ dokusu olarak depoladığını, bunun da enflamasyon yaptığını söyledi. Özellikle ağırlık kaldırmak gibi direnç egzersizlerinin faydasına değinen Aydın, düzenli spor aktivitelerin cinsiyet ve büyüme hormonlarını etkileyerek gençlik ve zindelik sağladığını aktardı.

Sauna faydalı

İnsülin hormonu yaşlanmaya neden olduğu için insülin yerine gençlik hormonunun salgılanması için uzun süre açlığın çok faydalı olduğuna değinen Dahiliye Uzmanı Dr. Önder Aydın’ın sağlıklı yaşam reçetesi şöyle:

"Başka kronik bir rahatsızlığınız yoksa ara öğün yapmayın. Günde iki, hatta dayanabiliyorsanız tek öğün beslenin. Hekim kontrolünde eksik besin ve vitamin takviyelerini alın. Sporun ardından girilen saunada hem toksinlerinizi özellikle de ağır metalleri atıp, gençlik hormonu salgılayabilirsiniz. Saunada ’red light’ dediğimiz kırmızı ışık varsa daha da faydalı olacaktır. Ilık duşun ardından soğuk su ile şoklama yaparak vücudu şaşırtın. Gençliğinizde en iyi yatırım paradan çok kas kitlesi biriktirmeniz. Ne kadar spor yapıp kas biriktirirseniz, ileri yaşlarda o kadar sağlıklı olursunuz."