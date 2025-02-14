Antalya’da silahlı özel güvenlik olmak için hastaneden sağlık raporu almaya giden 28 yaşındaki Ezgi Uygan, tahlilinde çıkan ‘amfetamin’ maddesinin pozitif olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Bunun üzerine özel bir hastaneye gidip tahlil veren Uygan, bu sefer sonucun negatif olduğunu görünce tekrar ilk tahlili yaptırdığı hastaneye gidip sonuçları gösterdi ancak bu kabul edilmedi. Herhangi bir madde kullanmadığını belirten Uygan, "Çok git gel yaptık, artık nereye gideceğimi bilmiyorum. Yazılı sınavım çok başarılı geçmişti. Atış sınavında da 5’te 5 yapmıştım. Bu sonuç e-nabızda çıkacağı için diğer işe girişlerimde de karşıma çıkacak. O yüzden şikayetçi oldum" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Ezgi Uygan, ev ekonomisine destek olmak için 15 Aralık 2024 tarihinde özel güvenlik personelliği kursuna yazıldı. Kursu tamamladıktan sonra sağlık raporu istenmesi üzerine 15 Ocak günü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Uygan’dan psikiyatri servisinden idrar tahlili istendi. Denetimli serbestlik odasında hastanenin güvenlik görevlisi gözetimi altında tahlilini veren Uygan’ın değerlerinde ‘amfetamin’ maddesi pozitif çıktı. Şoke olan genç kadın, sonucu öğrendiği 16 Ocak günü özel bir hastaneye giderek aynı tahlili burada yaptırdı, bu sefer sonucu negatif çıktı.

Pozitif-negatif

Tekrar ilk tahlil verdiği hastaneye gidip sonucu gösteren Uygan’a, bunun kabul olmayacağı ve kurulun ilk çıkan sonuçları baz alacağı belirtildi. Uygan, konu hakkında ilk olarak CİMER’e şikayette bulundu. 11 Şubat Salı günü tekrar sonucun pozitif çıktığı hastanede toksikoloji tahlili veren Uygan’ın sonucu ise yine negatif çıktı. Değişkenlik gösteren sonuçlar sonrası iddiaya göre, söz konusu testlerden birden fazla alınması istendi. Bunu kabul etmeyen Uygan, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"Kesinlikle madde kullanmıyorum"

Uygan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Tüm işlemlerimi yaptırdım. İdrar testi istendi ve denetimli serbestlik odasına güvenlik eşliğinde yaptım. Ertesi gün tekrar gittim ve amfetamin pozitif olduğunu söylediler. İlk önce onun ne olduğunu bilmediğim için idrak edemedim. Zayıflamak için iğne kullanıyorum. Acaba onun alakalı mı diye düşündüm. Hiçbir şekilde tepki vermedim. Hastaneden çıktıktan sonra araştırdım ve ne olduğunu öğrenince başka hastaneye gittik aynı günün akşamında. Orada ise sonuç negatif çıktı. Tekrar ilk tahlil verdiğim hastanedeki doktora gittim. Yanlışlık olmuş olabilir mi diye sordum. ‘Tekrardan bunu veremem, tahlil sonucuna ne çıktıysa o’ deyip beni gönderdi. Kullandığım iğneyi söyledim ancak bununla alakasının olduğunu düşünmediğini söyledi. Yakın bir zamanda eğlence mekanlarına gidip gitmediğim soruldu. Kesinlikle madde kullanmıyorum. Hiç kimse yardımcı olmadığı için CİMER’e yazı yazdım. 11 gün sonra geri dönüş yapıldı, tekrardan talep edilmesi istendi. 11 Şubat’ta heyete girip tekrar test verdim ve negatif olduğunu gördük. Doktor yine test vermemi ancak bu sefer testlerin fazla olacağını ve madde başına ücrete tabi tutulacağını söyledi. Maddi durumum iyi olmadığı için bunu kabul etmedim. Çok git gel yaptık, artık nereye gideceğimi bilmiyorum. Yazılı sınavım çok başarılı geçmişti. Atış sınavında da 5’te 5 yapmıştım."

"Eşime destek olmak istemiştim"

Bu sonucun e-nabzında görünmesi halinde başka işlerde de kendisine engel olacağı yönünde bilgi aldığını da kaydeden Uygan, "e-nabızda görünürse başka işlere gireceğimde de karşıma çıkacak. Böyle bir şey kullanmadığım için şikayetçi oldum. 2 yıllık evliyim. Maddi durumumuz iyi olmadığı için eşime destek olmak istemiştim" dedi.