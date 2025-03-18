Adana’da bir kişi genç kadının yaklaşık 100 bin lira değerindeki düşürdüğü bileziğini alıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Çukurova Semt Pazarında meydana geldi. İddiaya göre, B.A.Ç. isimli genç kadın akşam akrabaları ile semt pazarında olduğu sırada bileziğini düşürdü. Bu durumu fark eden bir kişi ise bileziği yerden alıp cebine koyarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Genç kadın bileziğinin olmadığını fark edince akşam gittiği yerlere baktı. B.A.Ç., iş yerinin güvenlik kamerasından bir kişinin düşen bileziğini aldığını fark edip polise giderek şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde bileziği alan şahsı arıyor.