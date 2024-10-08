Samsun’da 3 çocuk annesi genç kadını ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahsa, savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece ev hapsi verildi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi Songül Özker (32), Samsun Adliyesi’ne giderek can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yardım isteyen Songül Özker, kardeşi Yeter Özker’in (31) ayrıldığı nişanlısı K.B.’nin (38) ailece tehdit ve saldırılarına maruz kaldıklarını, 3 aydır korkudan evden çıkamadıklarını ileri sürdü.

Kadının iddiaları üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından K.B. hakkında gözaltı kararı verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.B.’ye yurt dışı yasağı getirildi ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.