Bahreyn’de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası’nda Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş’ten kurulu Genç Kadın Epe Milli Takımı altın madalya kazandı.

Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Türkiye Eskrim Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn’de 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası’nda Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş’ten kurulu Genç Kadın Epe Milli Takımı finalde Hong Kong’u 45-35 mağlup ederek altın madalya kazandı. Başkent Manama’da bugün; sırasıyla Azerbaycan ve Özbekistan’ı 45-34 yenerek finale yükselen takım; Hong Kong ile oynadığı altın madalya mücadelesini de 45-35’lik üstünlükle tamamlayarak şampiyon oldu" denildi.

Kaynak: iha