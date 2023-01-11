Aydın’da gerçekleştirilen Okullar Arası Küçükler Yıldızlar Kız-Erkek Judo İl Birinciliği müsabakaları Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil edecek judocular belli oldu.

Aydın’da gerçekleştirilen Okullar Arası Küçükler Yıldızlar Kız-Erkek Judo İl Birinciliği müsabakaları Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil edecek judocular belli oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Okullar Arası Küçükler Yıldızlar Kız-Erkek Judo İl Birinciliği müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Oynanan müsabakalarda minik sporcular, birincilik için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda kız ve erkek kategorilerinde Aydın İl Birincileri belli oldu.

Müsabakalara Küçükler Kız Kategorisinde 25, Erkek Kategorisinde 16 olmak üzere toplam 41 sporcu, Yıldızlar Kız Kategorisinde 9, Erkek Kategorisinde ise 8 sporcu olmak üzere toplam 17 sporcu katıldı. Müsabakalarda sporcular okullarını en iyi şekilde temsil etmek ve birincilik kürsüsünde yer almak için mücadele etti. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Aydın’ı temsil etmeye hak kazanırken, sporculara madalya ve başarı belgeleri düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, müsabakalarda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.