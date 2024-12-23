Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor izcileri, 110 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşenleri andı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Diriliş 1 ve Diriliş 2 Kamp Alanları’nda organize edilen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kağıtsporlu 257 izci ve izci liderleri katıldı. Diriliş 2 Erkek Kampı’ndan başlayarak hep birlikte yürüyen izciler, Diriliş 1 Kız Kampı’nda yürüyüşü tamamladı. İzciler, asker ve onlara yardım eden köylü kıyafetleri giyerek harekat başlangıcını canlandırdı. Programın sonunda Sarıkamış Harekatının 110. yıl dönümü anısına 110 izci kampın orta alanında dev Türk bayrağı açtı.