Atıkların çevreye verdiği zarara dikkat çekerek, toplanılan çöplerin atık değerlendirme çerçevesinde yeniden kullanılabilir hale getirilmesini hedefleyen etkinlikte çok sayıda çöp toplanarak saha temizliği yapıldı.

Muğla Genç İşadamları Derneği Başkanı Erkin Alpözen, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek, “Daha temiz bir dünya için çevremize sahip çıkalım. Çevremizi ve Doğal varlıklarımızı koruyalım. Muğla Genç İş Adamları doğanın yanında olan her türlü girişimin yanındadır. Doğada aslında çöp diye bir şey yoktur. Her şey dönüşebilir. Ağaçtır, meyvedir çürür ve yararlı hale dönüşebilir. Doğadaki çöpü biz oluşturuyoruz aslında. Esas olan temizleme ama en güzeli daha az çöp çıkarabilmek. Çünkü ne kadar az çöp olursa onun için harcanan ekonomik değerler, enerji ya da dönüştürülemeyen ürünler ile ilgili sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Bu konuyla ilgili yerel yönetimler büyük bir çaba içinde. Bizlere düşen belediyelerimizin yükünü hafifleterek, çevreyi temiz tutma bilincini arttırarak, farkındalık oluşturmak” dedi.