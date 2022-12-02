Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Topluluğu, Tecrübe Transferi Topluluğu ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Gaziantep Şubesi Gençlik Kurulu işbirliği ile düzenlenen programda, sektörünün öncü genç iş insanları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Topluluğu, Tecrübe Transferi Topluluğu ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Gaziantep Şubesi Gençlik Kurulu işbirliği ile düzenlenen programda, sektörünün öncü genç iş insanları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

HKÜ Hukuk Amfi’de gerçekleştirilen programa HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Orhan Nacar, genç işadamları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mezunlar Derneği başta olmak üzere, Kariyer Okulu ve diğer tüm ilgili birimleri vasıtasıyla öğrenci ve mezunlarının kariyer gelişimlerini etkin olarak takip ettiğini ve yönlendirdiğini ifade ederek, “Öğrencilerimize üst düzeyde mentorlük hizmeti veriyoruz, mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler içerisinde yer alıyoruz ve inovasyon ekosistemine nitelikli girişimciler yetiştiriyoruz. 8-9 Mart 2023 tarihlerinde İpekyolu Kariyer Fuarı’nı üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Nacar ise yaptığı konuşmada, "Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz farklı projelerle genç ve nitelikli iş insanlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Genç girişimcilere yönelik iş dünyası buluşmaları, uluslararası kongreler, sektörel çalışmalar, üyeler arası ticareti teşvik çalışmaları ve toplumsal faydayı hedefleyen sosyal etkinliklere imza attık atmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde tecrübelerini paylaşan panelistlerden Güler Çuval Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Aydıngüler, gençleri dinlemenin öneminden ve azimden bahsederek, insanın nerede çalışırsa çalışsın işini sahiplenmesi gerektiğinin altını çizdi. Aydıngüler, yönetim anlayışı olarak da tepeden bakan değil en alttaki personelin de sesini duyan, onların düşüncelerine önem veren bir yönetim anlayışının her zaman başarıyı getireceğini ifade etti. Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Özgüçlü ise başarısızlıklar sonunda risk alarak, yılmadan çalışmanın başarıyı nasıl getirdiğini anlattı. Eruslu Global Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Eruslu da, özellikle kendini tanımanın, hayal kurmanın ve strateji geliştirmenin, kariyer planlamasına ilk sıralarda aldığını vurguladı.