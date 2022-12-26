Esenler Medya Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler, TRT İstanbul Ayazağa stüdyolarını ziyaret ederek, TV yayıncılığı ve gazeteciliğe dair pek çok bilgiyi yerinde öğrenme fırsatı yakaladı.

Esenler Medya Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler, TRT İstanbul Ayazağa stüdyolarını ziyaret ederek, TV yayıncılığı ve gazeteciliğe dair pek çok bilgiyi yerinde öğrenme fırsatı yakaladı.

Esenler Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Esenler Medya Akademisi öğrencileri, Ayazağa’da bulunan TRT stüdyolarını ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde TRT Haber Editörü Ömer Tekerek, öğrencileri TRT Haber ofisinde ağırlayarak, mesleğe ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Reji odasının işleyişi hakkında bilgilerin verildiği ziyarette, canlı yayınların nasıl gerçekleştiği, reji odasında görevli personelin görevleri, bant yayınların hazırlanış süreçleri, kullanılan cihazlar ve programlar uygulamalı olarak gösterildi. Ardından TRT Spor, TRT İç Yapımlar gibi pek çok servis ziyaret edilerek, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

“Öğrendiğimiz bilgileri pekiştirdik”

Ziyaretten memnun kaldığını ifade eden Arzu Yıldırım, “Bugün TRT’yi ziyaret ettik. Mesleğe dair pek çok şey öğrendik. Verimli bir gün oldu bizim için. Akademide öğrendiğimiz bilgileri bugün pekiştirmiş olduk. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mert Reçber ise, “TRT ziyareti çok iyi oldu bizim için. Burada meslekte tecrübeli ağabey ve ablalarımızla bir araya geldik. Aklımdaki soruları sorma fırsatı buldum. İleriye dönük yapmak istediklerim zihnimde daha iyi şekillendi. Akademide de çok donanımlı ve çok ilgili hocalarımız sayesinde teorik bilgiler edinmiştik. Bugün işin mutfağını gördük. Ben de bizlere bu fırsatı sunanlara teşekkür ediyorum” dedi.