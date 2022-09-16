Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir mezrada 3 yerde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir mezrada 3 yerde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü Korkut mezrasında 3 farklı noktada yangın çıktı. Dumanları gören yöre sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yorumlar