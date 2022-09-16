Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü Korkut mezrasında 3 farklı noktada yangın çıktı. Dumanları gören yöre sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir mezrada 3 yerde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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