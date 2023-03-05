Bingöl’ün Genç ilçesinde memurlar ve birçok meslekten gönüllü vatandaş arama kurtarma ekibini kurdu.

Bingöl’ün Genç ilçesinde memurlar ve birçok meslekten gönüllü vatandaş arama kurtarma ekibini kurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Bingöl’ün de diri fay hatları üzerinde yer alması, gönüllü vatandaşları harekete geçirdi. Genç ilçesinde bir araya gelen birçok gönüllü vatandaş, arama ve kurtarma ekibi kurdu. Memurlar ve birçok meslekten oluşan 25 kişilik gönüllü ekibi, AFAD tarafından verilecek olan teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de alarak deprem, sel, yangın ve heyelan gibi afetlerde gönüllü olarak görev yapacak.

Farkındalık oluşturmak adına kurulan derneğin başkanlığını yapan Alican Yavuz, “Ülkemizde yaşanan son depremler nedeniyle AFAD gönüllük sisteminin ne kadar gerekli ve önemli olduğu bir daha ortaya çıkmıştır. Bingöl ilimiz de deprem riskinin en fazla olduğu illerdendir. Bizlerde arkadaşlarla istişare ederek gönüllü olmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Bunu da faaliyete geçirerek farklı mesleklerden 25 kişilik ekiple derneğimizi kurduk. İlk olarak eğitimler alacağız ve sonrasında profesyonel olarak gönüllü olarak afet anlarında çalışmalara katılacağız. Genç AFAD Gönüllüleri Gurubu olarak imkanı olan herkesin grubumuza katılmalarını istiyoruz. Sayımız ne kadar çok olursa o kadar çok başarılı olacağız” şeklinde konuştu.