Bingöl’ün Genç ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programı düzenlendi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programı düzenlendi.

Genç ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programı düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Genç Kültür Merkezinde devam etti. Etkinlikte, 4’üncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek verirken, ardından hazırlanan şiirler okundu. Etkinliklere, İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Işılar, Emniyet Müdürü Ozan Gün, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, “Türk milli eğitimi, temel kanunu ile de bunu eğitimin amaçlarından saymıştır. Bireyin ön plana çıktığı ve insan hakları ve demokrasinin daha fazla önem kazandığı günümüzde geliştirilen öğretim programları, bireyin varlığını bir bütün olarak ele alan maddi ve manevi ikilemlere düşmeksizin esnek düşünme becerisini geliştiren tarzını ön plana çıkarmaktadır. Demokrasi eğitimi, tüm derslere kaynaklık edecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla öğretim programlarında insan hakları ve vatandaşlık eğitimi alanı olarak ele alınmıştır” dedi.

Program, 3.sınıf öğrencilerinin hazırladığı tiyatro ve dans gösterisi ile son buldu.