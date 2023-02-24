TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup’ta 13. hafta itibariyle 26 puanla 3. sırada bulunan Denizlispor, deprem nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup’ta 13. hafta itibariyle 26 puanla 3. sırada bulunan Denizlispor, deprem nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup’ta 13. hafta itibariyle 26 puanla 3. sırada bulunan Denizlispor, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Doğan Demircioğlu Semt Sahası’nda çalışmalarını sürdüren yeşil siyahlılarda hedef, ilk iki takım arasında ligi tamlayarak Türkiye şampiyonası grup finallerine katılmak. Ligi değerlendiren genç horozların teknik sorumlusu Hüseyin Ateş, takımın şu ana kadarki geldiği noktanın gayet iyi olduğuna dikkat çekerek, “Çocukların geldiği seviye, saha içerisindeki istediğimiz şeyleri yapma arzu ve istekleri hırs ve mücadeleleri gayet iyi. Bundan gayet memnunuz. Bu hafta yoğun geçti. İki güne bir hazırlık maçı yaptık. Önümüzdeki hafta tempoyu biraz daha artıracağız. Daha sonraki hafta zaten maç haftasına geliyoruz” dedi.

“Futbolcularımın hepsinden gerçek anlamda memnunum”

Çocukların geldiği yer şu an itibari ile tatmin edici olduğunu söyleyen Teknik Sorumlu Ateş “Çok memnunuz. O yüzden çalışmalara devam ediyoruz. Tek amacımız bu çocukların bir an önce A takımına, üst liglere, profesyonel takımlara faydalı olmalarıdır. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Futbolcularımın hepsinden gerçek anlamda memnunum. Önemli olan o azim ve istekleri. Son 3 maçımız kaldı. O üç maçı da kazanıp sezonu inşallah kısa tutmadan biraz daha uzatmak istiyoruz. İnşallah o hedefimize ulaşırız” ifadelerini kullandı.

Ligi ve geriye kalan 3 karşılaşmayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın oyuncuları; Ertuğrul Yıldırım, Umut Kağan Erk ve Burak Ege Kocalar, geriye kalan 3 maçı da kazanarak Türkiye şampiyonası grup finallerine gitmeyi hedeflediklerini açıkladılar.