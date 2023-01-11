TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup 2. yarı ilk maçında deplasmanda Bodrumspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puan ile kapatan ve liderliği FT Antalyaspor’a kaptıran Denizlispor’da gözler 11. haftada oynanacak olan Uşakspor maçına çevrildi.

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup 2. yarı ilk maçında deplasmanda Bodrumspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puan ile kapatan ve liderliği FT Antalyaspor’a kaptıran Denizlispor’da gözler 11. haftada oynanacak olan Uşakspor maçına çevrildi.

15 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Servergazi Stadı’nda oynanacak Uşakspor maçının hazırlıklarını Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş yönetiminde sürdüren Denizlispor‘da tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta oynanan Bodrumspor maçını ve 11. haftada oynanacak olan Uşakspor maçını değerlendiren yeşil-siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, Bodrumspor karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarına dikkat çekerek, “Oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama yine de ben çocukları istek arzu ve mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar. Kaçırdığımız birçok gol pozisyonu oldu bunları atamadık. Tabi atamayınca da sıkıntı yaşıyorsun. Ama dediğim gibi gelişimleri ve mücadeleleri iyiydi. Oyun olarak diğer maçlara göre biraz sıkıntılıydık. Bu hafta da Uşakspor ile oynayacağız. Hazırlıklara bu günden başladık. İkinci yarının zor geçeceğini biliyorduk. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Şu ana kadar da yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Uşak maçı ile artık ikinci yarıdaki ilk galibiyetimizi alıp önümüze bakmak istiyoruz” dedi.

“Hedefimiz zirve, kazanmak zorundayız”

Yeşil siyahlı takımın başarılı oyuncusu Serhan Ercedoğan da, “Bodrumspor karşısında pek istediklerimizi yaptık diyemem son dakikada goller üst üste geldi. Takım olarak her maç üstüne koya koya gitmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda daha çok üstüne koyarak bu maçı telafi etmeye çalışacağız. Uşakspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Takım olarak hepimiz tam konsantre ile maça hazırız. Uşakspor maçını iyi oyun ve mücadele ile sonlandırırsak bizim için çok iyi olur. Takım olarak hedefimiz üst sıralar maçı kazanarak bu iddiamızı sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Başarılı futbolcu Mert Yıldırım ise Bodrumspor maçının kendileri açısından kötü geçtiğini belirterek, “Tam olarak odaklanamadık. Gereken mücadeleyi gösteremedik. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Maçı kazanmak için çok daha fazla mücadele etmeliydik. Rakibimize oranla daha fazla pozisyon bulduk. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu hafta oynayacağımız Uşakspor maçı daha farklı olacak. Daha fazla odaklanacağız. Rakibi küçümsemememiz lazım. Bu maçı alarak iddiamızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.