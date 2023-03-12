TFF U17 Gelişim Ligi 2. Grup 16. Haftasında deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapatan Denizlispor, bu sonuçla Türkiye Şampiyonası grup finallerine gitmeyi garantiledi.

Eskişehirspor’u Enes kazım Kalaycı ve Mustafa Kaçan’ın golleri ile 2-1 mağlup ederek 3 puan alan yeşil siyahlılarda, büyük sevinç yaşanıyor. 16. hafta itibariyle; 9 galibiyet, bir beraberlik 6 yenilgi alan Denizlispor, puanını 28’e çıkardı. Karşılaşmayı değerlendiren genç horozların teknik sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, sezon başından bu yana oyuncularla birlikte çok çalıştıklarını belirterek, “Onları geliştirmek ve ilerde A takımımıza hizmet edebilecek seviyeye getirmek için uğraşıyoruz. Oyuncularımız buna karşılık veriyorlar gelişiyorlar. Eksiklerimiz olmakla birlikte çok yol kat ettik. Grubumuzda son 3 maçımıza girdiğimiz bu dönemde kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesiyle play off’a kalmak istiyorduk. Bugün bunu başardık. Biz kazandık. Rakibimiz kaybetti. Böylece ligin bitmesine 2 hafta kala play off grubuna dahil olduk. Orada da Denizlispor’umuzu en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Bugünkü maç şiddetli yağmur ve rüzgârla zor şartlarda oynandı. Maçın ilk yarısında maçın hakimiydik” dedi.

“Kazandığımız için mutlu olduk”

Alanları doğru kullanarak hücumda pozisyon zenginliği oluşturduklarını söyleyen Teknik Sorumlu Gözlükaya, “Kornerden Enes Kazımın direk kaleye giden şutu ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Rüzgar da arkamızdaydı. İkinci devre kendi oyunumuzdan uzaklaştığımız anlarda rakibimiz rüzgarın etkisiyle direkt hücumla kalemize gelmeye çalıştı. Geriden oyun kurma esnasında yaptığımız tercih hatası rakibin hızlı geçiş yapmasına neden oldu. Skoru 1-1’e getirdiler. Son dakikada rakibimizin savunma arkasına koşu yapan Mustafa Kaçan skoru 2- 1 e getirdi. Kazandığımız için mutlu olduk. Play off’lara kalan takımımızı tebrik ediyorum. Hep söylüyoruz. Bizim için en önemli şey çocuklarımızın A takım seviyesine yaklaşması. Oyun ve davranış olarak gelişmesi. Hepsinde de ciddi anlamda ilerleme var ama çalışmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.