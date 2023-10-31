TFF U19 Elit B Ligi 10. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF U19 Elit B Ligi’nin 9. haftasını Bayrampaşaspor’un mazeret bildirerek gelmemesi nedeniyle maç yapmadan geçiren Denizlispor, ligin 10. haftasında yarın saat 14.00’te Tevfik Lav Tesisleri’nde oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya nezaretinde Akkonak Stadı’nda yaptığı çalışma ile tamamladı.

Karşılaşmayı değerlendiren yeşil-siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, takımda moral motivasyonun üst seviyede olduğuna dikkat çekerek, “Geçtiğimiz hafta sonu Bayrampaşa ile oynayacaktık. Ancak gelmediği için haftayı maç yapmadan geçirdik. Bu maçın 18 Kasım tarihine ertelendiğini öğrendik. Biz de cumartesi kendi aramızda çift kale maç yaptık. Çocuklar dün izinliydi. Yaptığımız antrenmanla çarşamba günü oynayacağımız Manisa maçının hazırlığını yaptık” dedi.

“Önceliğimiz iyi oyun”

Çocukların gelişmesi için maç oynanması gerektiğini dile getiren Teknik Sorumlu Gözlükaya, “Bazen ekstra durumlar oluşuyor, bu hafta olduğu gibi. Bu nedenle maç yapmadan geçiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre tamamlıyoruz. Sonuçta maç yaptıkça tecrübe kazanacaklar. Her maçta düşüncemiz, önceliğimiz iyi oyun. Davranış olarak doğru davranış, sonunda da inşallah alabilirlerse iyi bir sonuç istiyoruz. O yüzden her maça aynı disiplin ve bakış açısı ile hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhammed Baştürk, Yusuf Akkaya, Mehmet Doğukan Nasırlı ve Kerem Aydın hakem dörtlüsünün yöneteceği karşılaşmaya Denizli temsilcisi, sakat olan Miraç Demir ve kırmızı kart cezalısı Alaatin Öner’den yoksun çıkacak. Hafif sakatlığı bulunan Erdoğan Tıkıroğlu’nun durumu maç saatinde belli olacak.