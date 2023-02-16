TFF Gelişim U16 Ligi 5. Grup’ta mücadele eden ve 14. haftası itibariyle 18 puan ile 4. sırada bulunan Denizlispor, deprem nedeniyle verilen araya rağmen çalışmalarına devam ediyor.

TFF Gelişim U16 Ligi 5. Grup’ta mücadele eden ve 14. haftası itibariyle 18 puan ile 4. sırada bulunan Denizlispor, deprem nedeniyle verilen araya rağmen çalışmalarına devam ediyor.

TFF Gelişim U16 Ligi 5. Grup’ta 14. hafta itibariyle 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Denizlispor U16 Takımı, deprem nedeniyle verilen tatile rağmen geriye kalan 7 hafta için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Şemiklerspor ile hazırlık maçı yapan yeşil-siyahlı takımın teknik sorumlusu Mahmut Ayhan, deprem felaketi nedeniyle üzüntülerini ifade ederek, "Ülkece geçmiş olsun diliyorum. Depremde hayatını kaybedenlerimize de başsağlığı diliyorum. Biz de çok üzgünüz ama bir yandan da hayata devam etmek zorundayız. Çocuklarımızın da sürekli evde kalıp bunları izlemesi de sıkıntı oluşturdu. Çocukları bu olaylardan uzak tutmak için hazırlık maçı yapalım dedik. Puan durumu itibariyle hedefimize ulaştığımızı söyleyemem. Ama oyun anlamında takım istediğimiz seviyeye geldi. Oyuncu kalitesi ve oyun anlayışımıza baktığımız zaman puan durumunda daha üstlerde olmamız lazım" ifadelerini kullandı.