TFF Gelişim U19 Elit Ligi B Grubunda mücadele eden Denizlispor, ligin ilk haftasında kendi evinde karşılaştığı Adanaspor’u 5-3 mağlup etti.

TFF Gelişim U19 Elit Ligi B Grubunda mücadele eden Denizlispor, ligin ilk haftasında kendi evinde karşılaştığı Adanaspor’u 5-3 mağlup etti.

TFF Gelişim U19 Elit Ligi B Grubunda mücadele eden Denizlispor, ilk haftasında kendi evinde karşılaştığı Adanaspor’u, Emre Burgaz (2), Emre Furtana (2) ve Melik Talha Çiftçi’nin penaltıdan attığı gol ile 5-3 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı. Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, oynanan oyundan genel anlamda memnun olduğunu dile getirerek, “Bu gün kendi evimizde 5-3 galip gelsek de kendi evimizde yediğimiz 3 tane gol var. Bunların üçü de bireysel hata bunları çözmemiz lazım. Oyunu ne kadar iyi oynamak istesek de bireysel hatalara önlem almak çok zor. Ama ligin ilk maçı. Zaman bu tarz şeyleri yaşayacağız. Önemli olan bir sonraki maçta telafi edip ders çıkarıp bir daha aynı hatayı yapmamaktır” dedi.

“İnşallah ilerleyen haftalarda bunları da telafi edeceğiz diye düşünüyorum”

Oyunun her bölümünde topa sahip olmanın en önemli isteklerinin olduklarını belirten Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, “Oyuna gelecek olursak, baştan sona oynamak isteyen taraf bizdik. Rakibin bir tane planı vardı o da sürekli defansın arkasına atıyorlardı. Bizim oyuncularımızdan istediğimiz şeyler belli. Oyunun her bölümünde topa sahip olmak. Çünkü topa sahip olursak içeride istediklerimizi yaparız. Nitekim zamanda pozisyon üretme adına çok güzel şeyler çıktı. Birinci bölgeden ikinciye geçişlerde güzel işler yaptılar. Üçte biraz final paslarında ve sonuçlandırmada birazcık sıkıntımız oldu. Ligin ilk haftası. İnşallah ilerleyen haftalarda bunları da telafi edeceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Lige galibiyet ile başladıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Takım Kaptanı Melik Talha Çiftçi de “Çok iyi bir galibiyet oldu. Mücadele eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.