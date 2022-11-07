TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 5. haftasında Denizlispor U19 takımı, kendi evinde konuk ettiği grup lideri B. Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.

TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 5. haftasında Denizlispor U19 takımı, kendi evinde konuk ettiği grup lideri B. Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.

TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 5. haftasında Denizlispor U19 takımı, kendi evinde grup lideri B. Bandırmaspor ile oynadığı maçta rakibini 3-1 mağlup ederek puanını sekize çıkardı ve 3’üncü sıraya yükseldi. Genç Horozların gollerini; Emre Burgaz, Mehmet Ali Ulaman ve Engincan Duman kendi kalesine attı. Karşılaşmayı değerlendiren yeşil-siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, istedikleri oyunu büyük ölçüde sahaya yansıttıklarına dikkat çekti. Kaynak, “Biz şu ana kadar 4 maç oynadık ama rakibimiz grup lideri olsa da çocuklar 4 maçta grup lideri olabilecek oyunu oynuyorlar. Rakibimizin lider olması bizi ilgilendirmiyor. Bizim için çok önemli değil. Önce biz kendimiz ne oynuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman ne oynayacağız. Kendi oyunumuzu düzelttiğimiz zaman zaten sahada rakip kim olursa olsun bizim için değişmeyecek. Futbolun doğrularını yaptıkları sürece, inşallah sahadan hep böyle galibiyetle ayrılırız” dedi.

Yeşil siyahlı takımın hedefi zirve

Yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcuları Oktay Kısaoğlu ve Yusuf Emre İnanır’da galibiyeti hak edecek mücadeleyi sahada gösterdiklerini belirterek, “Grup liderini yenmek çok önemliydi. Üst sıralara tırmanma maçımızdı. İnandık, başardık. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz zirve ”ifadelerinde bulundular.