Denizli’de ligde 13. hafta itibari ile 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Denizlispor U15 Takımı’nın hedefi kalan 3 maçı da kazanarak Türkiye Şampiyonası grup finallerine katılmak.

Denizli’de ligde 13. hafta itibari ile 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Denizlispor U15 Takımı’nın hedefi kalan 3 maçı da kazanarak Türkiye Şampiyonası grup finallerine katılmak.

Çalışmalarını Doğan Demircioğlu Semt Sahası’nda sürdüren Denizlispor U15 Takımı, Kaptanspor U15 Takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Maçı ve ligi değerlendiren Denizlispor U15 Takımı Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, lige verilen arada da en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarına belirterek, "Her iki takımı da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu. Lig normal de bu hafta başlıyor ancak biz maç yapmadan geçireceğiz. Bizim maçımız bir sonraki hafta Afyonspor ile olacak" dedi.

"Amacımız kalan 3 maçı alarak ligi uzatmak"

Önlerindeki maçları kazanarak ligi uzatmak istediklerini söyleyen Ateş, "Bu haftayı da hazırlık maçları ile geçireceğiz. Hafta sonu bir hazırlık maçı daha alma planımız var. Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Çocukların performanslarında inişler çıkışlar olabiliyor ama mücadele ve oyun mantığı olarak sahada istenileni vermeye çalışıyorlar. Hep diyorum ’Kötü pas atabilirsin ama kötü koşamazsın’. Onu da işte çocuklar ellerinden geldiği kadar mücadele ediyorlar. Amacımız kalan 3 maçı alarak ligi uzatmak. Çocuklar inşallah hedeflerine ulaşarak istedikleri yerlere giderler" ifadelerini kullandı.