TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 17. haftasında Servergazi Stadı’nda Balıkesirspor ile karşılaşan Denizlispor, rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 31’e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor deplasmanında alınan 2-1’lik galibiyetle Play Off’lara kalmayı garantileyen genç horozlar, üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0 gibi net bir sonuçla mağlup ederek ligdeki 10. galibiyetini almış oldu. Karşılaşmayı değerlendiren yeşil-siyahlı takımın başarılı çalıştırıcısı Mustafa Ali Gözlükaya, futbolcuları ile gurur duyduğunu belirterek, “Hakikaten çocuklar sezon başından beri çok iyi mücadele ediyorlar. Çok çalışıyorlar antrenmanda gelişiyorlar. Sezon başından beri şunu söylüyoruz biz hem paylaştığımız yerlerde hem de çocuklara söylüyoruz. İlk başta oyun anlamında gelişecekler davranış anlamında gelişecekler motivasyonlarını yüksek tutacaklar. Bu sezon da o anlamda iyi geçti. Çocuklar gelişiyorlar geliştiler daha da gelişecekler” dedi.

“Sezon başından bu yana zaten 15 kişilik kadromuzla devam ediyoruz”

Çeşitli nedenlerle kısıtlı bir kadro ile ligde mücadele ettiklerine dikkat çeken Gözlükaya, “14 oyuncu yazmak zorundayız şöyle bir durumumuz var sezon başından bu yana zaten 15 kişilik kadromuzla devam ediyoruz. Sakatlarımız oluyor cezalılarımız oluyor. U-16 grubundan Mahmut hocamın grubundan zaten oyuncu sağlıyoruz. O oyuncularla buraya gerekli takviyeyi sağlıyoruz ve faydalı olmaya çalışıyor çocuklar. Kalecimiz Harun iki hafta önce Bolu maçında sakatlandı. Daha sonra Yasin hem o maçta oyuna girdi sonra hem de son iki maçtır kalecimiz olarak maçlara o çıkıyor. Başarıyla görevini yerine getirmeye çalışıyor. Elbette bütün oyuncularımızın olduğu gibi Yasin’in de geliştireceği şeyler var eksiklerimiz var ama olumlu. Bugün de Arda mesela hem gol attı hem de U-16 oyuncularımızdan biriydi. Yani bu şekilde hem Denizlispor’un altyapısında oyuncu gelişimi hakkında hem de kadro genişliği anlamında hep beraber yol kat etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Her şey güzel gidiyor”

Karşılaşmanın başarılı futbolcularından olan Enes Kazım Kalaycı’da sezon başından beri çok iyi çalıştıklarının altını çizerek, “Kadromuz rakiplere göre çok eksik ama yine de iyi çalıştık Play Off’u garantiledik. Bugün de bunun keyfini çıkardık rahat oynadık 3-0 kazandık ben de bir gol attım. Çok mutluyum. Yani her şey güzel gidiyor. Kupayı Denizli’ye getirmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.