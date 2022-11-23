TFF U19 Elit Ligi 2. Grup 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup edip puanını 11’e çıkaran ve ligde 3’üncü galibiyetini alan Denizlispor, Afyonspor karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

TFF U19 Elit Ligi 2. Grup 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup edip puanını 11’e çıkaran ve ligde 3’üncü galibiyetini alan Denizlispor, Afyonspor karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

TFF U19 Elit Ligi 2. Grup 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü’nü Emre Burgaz ve Süleyman Bozbay’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Grupta oynanan 7 maç sonunda almış olduğu 3 galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi ile 11 puan alan ve averajla 4’üncü sırada bulunan Denizlispor’da moraller yerinde. Denizlispor U19 takımı, Ligin 8’nci haftasında 26 Kasım 2022 tarihinde saat 12.00’de HES İlaç Afyonspor ile Akkonak Stadı’nda karşılaşacak. Ligi ve oynanan yedi karşılaşmayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak Ligin başından beri iyi oyun oynadıklarını belirterek “Tabi zaman zaman oyuncularımız dalgalanmalar yaşıyorlar. Takım olarak da yaşıyoruz. Onun da nedeni Yukarı gidip gelen oyuncularımız oluyor. Zaman zaman onlardan yoksun çıkıyoruz. Ama ona rağmen şu anda oyun olarak girenin çıkanı aratmadığı bir oyun oynuyor çocuklarımız” dedi.

“Bizim için önemli olan sonuçtan ziyade oyun”

Ligde hem puan olarak hem de sıralamada iyi durumda olduklarını belirten Teknik Sorumlu Kaynak “Sıralamada 4’üncü sıradayız. Ama şu var. Lider olabilirdik. Şu anda lider olan Bandırmaspor’un 14 puanı var. Biz burada Bandırmaspor’u 3-1 mağlup ettik. Daha sonra Rize’ye mağlubiyetimiz oldu. Sonra geldik arkasından Manisa deplasmanı. Oradan maçı 2-1 kazanarak döndük. Hep söylüyorum. Bizim için önemli olan sonuçtan ziyade oyun. Çocuklarımızın oynamış oldukları doğru oyun. Sahada güzel şeyler yapıyorlar. Bu çok önemli. İnşallah devam eden süreçte de ilk yarı için iki maçımız kaldı. Bu hafta Afyonspor geliyor. Devamında da Gençlerbirliği’ne gidiyoruz. Bu iki maçı da üç puanla kapatıp ligin ilk yarısını en iyi yerde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Arkadaşlarımın katkısı ile gollerimi atıyorum”

Kaliteli ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan futbolcu Emre Burgaz da “Buda başarıyı getiriyor. Arkadaşlarım bana güveniyorlar. Destek oluyorlar. Bende onların katkısı ile gol atıyorum. Takımımız şu anda baya iyi. Biz bir aileyiz. Hep bir birimize güveniyoruz. İnşallah bu hafta Afyonspor’u da mağlup ederek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Takım olarak morallerinin üst seviyede olduğuna dikkat çeken futbolculardan Yusuf Emre İnanır, “İyi çalışıyoruz. Hocamızın dediklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu hafta Afyonspor’u yenip son haftada da Gençlerbirliği deplasmanından da galibiyetle dönerek ilk yarıyı üst sıralarda tamamlamak amacındayız ”diye konuştu.

”Afyon karşısında seriyi sürdürmek istiyoruz”

Manisa deplasmanından 3 puanla döndükleri için sevinçli olduklarını dile getiren Yeşil siyahlı takımın başarılı oyuncusu Oktay Kısaoğlu da “İlk yarıda tam istediklerimizi yapamadık ama ikinci yarı soyunma odasına girdiğimiz anda toparlanmamız gerektiğine karar verdik. Kendimize inandık ve maçı kazandık. İnşallah bu hafta da Afyonspor karşısında iyi bir oyun ve mücadele ile kazanarak galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.