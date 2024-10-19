DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören genç hemşireler, 112 Acil Çağrı merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Düzce Üniversitesi’ne öğrenim görmeye gelen hemşirelik bölümü öğrencileri Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Çağrı merkezinde çağrı alıcıların yaptıkları çalışmaları inceleyen öğrenciler, acil durumlarda tek numara 112’yi hangi durumlarda aramaları gerektiği ve merkezin çalışma sistemi hakkında bilgiler aldı.