Genç hemşirenin vefatının ardından sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan İl Sağlık Müdürlüğü, "Gazi Devlet Hastanemiz hemşiresi Seren Teker’in vefaat haber ini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesi’nde 8 aydır görev yapan genç hemşire Seren Teker’e 21 Temmuz 2022 tarihinde akut miyeloid lösemi (AML) hastalığı teşhisi konuldu. 26 gün içinde hastalığa yenik düşen genç hemşire sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Bekar olduğu öğrenilen Seren Teker memleketi Havza ilçesinde bugün toprağa verildi.

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