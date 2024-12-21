Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması İl Finali, Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlendi. Farklı ilçelerden 11 Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi katıldığı yarışmada birinci Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yuşa Karakoç oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Manisa İl finali Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesinin koordinesinde Tatbikat Camiinde gerçekleştirildi. Yarışmaya farklı ilçelerden 11 Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi katıldı.

Yarışmada İl 1’incisi Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yuşa Karakoç, İl 2’ncisi Demirci Anadolu imam Hatip Lisesi öğrencisi Velican Özcan, İl 3’üncüsü Akhisar Hillaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Süleyman Can Aktaş oldu. Dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ali Güldoğan, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından ödülleri verildi.

Kaymakam Ali Güldoğan, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek kutladı.