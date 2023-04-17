Çorum Belediyesi, hafızlık öğrencileri için özel bir program düzenlendi. Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 174 hafız ve hafize bir araya geldi.

Renkli görüntülere sahne olan programda ok atma ve ebru sanatı gibi pek çok etkinliğe katılan hafızlık öğrencileri, gün boyu çeşitli oyunlar oynayarak keyifli bir zaman geçirdi. Çocuk şarkılarının da seslendirildiği programda ezgi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da gençleri yalnız bırakmadı. Başkan Aşgın, hafız ve hafizelerle birlikte ezgilere eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Aşgın, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Etkinlik, Hacivat-Karagöz oyunları ve iftar yemeği ikramıyla son buldu.