Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arası “Genç Muhafızlar Hafızlık” bölge finalinde birinciliği Ankara Sincan Erkan Volkan Yiğit İmam-Hatip Lisesi elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen “Genç Muhafızlar Hafızlık” yarışmasının bölge finali Kastamonu Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Şube Müdürü Mehmet Güven, “1985 yılından 2023 yılına kadar yaklaşık 40 yıllık bir mazisi olan bir yarışmayı gerçekleştiriyoruz. İmam hatip okullarımız kainatın ayetleri ile Rabbimizin ayetlerini aynı çatı altında buluşturan kurumlar olarak yaklaşık 110 yıldır, milletimizin duaları ve teveccühleriyle büyüyen bir çınardır. Bu gençlerin yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Hafızlık meşakkatli ama bir o kadar da sevgiyle yapılacak, Allah’ın kelamını gönlüne nakşedecek, kulların ulvi bir vazifesidir. Hafız yetiştirmek bir sarraf ustalığı ister. Altının ayarını kaçırırsanız, o heba ederseniz” dedi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “Kur’an-ı Kerim’i hidayet kaynağı ve rehber kabul eden Müminler, onu hem satırlarda hem de hafızalarda korumuşlardır. Peygamberimizin Kur’an’ın öğretilmesine ve ezberlenmesine teşvik eden hadis-i şerifleri, hafızlığa verilen önemin bir göstergesi olmuştur. Böylece Yüce Kitabımızı genç yaşlardan itibaren öğrenmek ve ezberlemek kıymetli bir hal almıştır. Kur’an-ı Kerim’in tamamının ezberlenmesi ile gerçekleşen hafızlık süreci muhakkak ki emek isteyen bir süreçtir. Ancak milletimiz bu zorlu süreçte evlatlarımıza maddi ve manevi her yönden desteğini esirgemeyerek hafızlarımızı her zaman el üstünde tutmuş, deyim yerindeyse onları başköşeye koymuştur. Buna karşılık hafızlarımız da Kur’an ahlakını hayatlarında uygulamaya ayrıca özen göstermişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Hafızlık Proje okullarıyla milletimizin Hafızlık kurumuna olan hassasiyeti göz önünde bulundurulmuş ve gençlerimize örgün eğitimle birlikte hafızlık yapabilme imkânı sunulmuştur. Bu sayede birçok gencimiz Hafızlık eğitimini bu okullarımızda tamamlayarak mezun olmuştur” dedi.

Konuşmaların ardından bölge finaline katılan 13 hafız, Kur’an-ı Kerim tilavetlerini gerçekleştirdi. Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Finali’nin kazananı Ankara Sincan Erkan Volkan Yiğit İmam-Hatip Lisesi’nden Mustafa Salih Avcı oldu. Yarışmanın ikincisi Çankırı Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İmran Abdülsamed, üçüncüsü Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Selim Bal oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Programa Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.