Daha güzel bir görünüme kavuşmayı ve genç kalmanın formülü bol bol su tüketmek ve beslenmeye dikkat etmekten geçiyor. Genç kalmak için büyük paralar harcamaya gerek kalmadığını söyleyen Cilt Uzmanı Merve Özer Akın, birkaç küçük dokunuşla, daha ekonomik olan cilt bakımı ile de genç kalınabileceği tavsiyesinde bulundu.

Daha güzel bir görünüme kavuşmayı ve genç kalmanın formülü bol bol su tüketmek ve beslenmeye dikkat etmekten geçiyor. Genç kalmak için büyük paralar harcamaya gerek kalmadığını söyleyen Cilt Uzmanı Merve Özer Akın, birkaç küçük dokunuşla, daha ekonomik olan cilt bakımı ile de genç kalınabileceği tavsiyesinde bulundu.

Şehir yorgunluğu, iş stresi, uyku problemleri cildi her geçen gün yıprandırıyor Yıpranmayı ve yaşlanmayı yavaşlatmanın en önemli yolu bakımdan geçiyor. Cilt bakımı için birçok seçenek bulunurken en ekonomik bakım tavsiyeleri Phanes Beauty Eğitim Direktörü ve Cilt Bakım Uzmanı Merve Özer Akın verdi. Cilt bakımının en ekonomik şekilde yapabilmenin yolları olduğunu söyleyen Akın, çok büyük paralar ödemeden bir nebze de olsa yaşlanmayı geciktirebileceklerini söyledi.

"Evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle ışıl ışıl görünen bir cilde sahip olabilirsiniz"

Bilgilendirmelerde bulunan cilt bakım uzmanı Akın, "Her yaştan insanın genç görünmek gibi bir isteği mutlaka vardır. Bu istek içinde illaki büyük paralar harcamaya gerek yoktur. Tabii ki son teknoloji ürünlerle yapılan bakımlar cildinize oldukça faydalı ve geç yaşlanmanızı sağlayacaktır. Fakat cilt bakımı yaptırmak için yüksek bütçe ayıramayanlar için evde yapacakları bakımlar çok önem arz etmektedir. Parlak bir cilde sahip olmak sandığınız kadar zor değil. Evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle ışıl ışıl görünen bir cilde sahip olabilirsiniz" dedi.

"Avakado, ceviz, brokoli, badem ve balık tüketmeniz gereken ürünlerin başında gelir"

Parlayan bir cilt elde etmek için beslenmeye dikkat edilmesi ve bunu yaşam biçimi haline getirmenin önemli olduğunu belirten Merve Özer Akın, "Avakado, ceviz, brokoli, badem ve balık tüketmeniz gereken ürünlerin başında gelir. Kırmızı renkli meyve ve sebzeler antioksidan içerdiğinden bu ürünler, sağlıklı bir cilt için en iyi besinlerdendir. Yüksek oranda sağlıklı yağ içerirler ve cildinizi sağlıklı ve parlak tutmak da dahil olmak üzere birçok vücut işlevine faydalıdır” ifadelerini kullandı.

"Bol su tüketin"

Bol su tüketilmesi gerektiğini dile getiren Akın, "Su içmek cilt sağlığı için büyük önem taşıyor. Cildin doğal nem dengesini korumanız için bol miktarda su içmeniz gerekir. Su içmek cildi canlandırır, cildin aydınlık ve parlak görünmesini sağlar. Mat görünümlü bir ciltten kurtulmak istiyorsanız cildinizi nemlendirmeniz gerekir. Cilt tipinize uygun nemlendirici kremlerin dışında aloe vera jeli de doğal bir nemlendirici görevi görür. Aloe vera jeli hücrelerin daha hızlı yenilenmesine destek olur, cildi yatıştırır. Akne, sivilce ve siyah nokta gibi cilt problemlerini giderir" şeklinde konuştu.