Erzurumlu üç genç girişimci, şehre yepyeni bir lezzet, eğlence ve dinlence mekanı kazandırdı. Konak 1841 adını verdikleri otantik eğlence mekânında, serpme kahvaltıdan yöresel yemeklere, canlı müzikten nargile ve semaver keyfine varıncaya kadar tüm ayrıntılar düşünüldü.

Erzurumlu üç genç girişimci, şehre yepyeni bir lezzet, eğlence ve dinlence mekanı kazandırdı. Konak 1841 adını verdikleri otantik eğlence mekânında, serpme kahvaltıdan yöresel yemeklere, canlı müzikten nargile ve semaver keyfine varıncaya kadar tüm ayrıntılar düşünüldü.

Ali Ravi Caddesi’nde Yoncalık olarak bilinen bölgede açılan yeni işletme, tarzı, mimarisi ve hizmet anlayışıyla büyük ilgi uyandırırken, günün yorgunluğunu ailesiyle birlikte atmak isteyen herkesin bir numaralı tercihi haline gelmeye başladı. Zafer Özdemir, Ömer Savaş ve Samet Ateş isimli girişimcilerin güç birliğiyle işletmeye açılan müessese, alanında farklı bir konsept ortaya koyarken, söz konusu lezzet durağının yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.

İmajı baştan aşağı değiştirilen Konak 1841 adlı işletme hakkında bilgiler veren girişimci Zafer Özdemir, “Yeni imajıyla Erzurum’a kazandırdığımız Konak1841 ve Türkü Evi, 100 kişi kapasiteli köy kahvaltısı, serpme kahvaltı, yöresel yemek çeşitleri, nargile, patates közlemesi, kestane, tatlı ve tuzlu ikram çeşitleriyle şehrimizin hizmetinde olacak. Her akşam canlı müzik, meyve çeşitleri, özel gün ve gecelerde kutlama yapılabilecek tarihi mekânımızda, müşterilerimize hizmet etmenin ayrıcalığını yaşıyoruz. Hizmetimizde sınır yok, kalite var, memnuniyet var, eğlence dolu dakikalar ve lezzet var” diye konuştu.

Erzurum’da kalite zaman geçirilebilecek mekanlar arasında ilk üçe girebilecek nitelikteki Konak 1841’in kısa sürede marka olacağına inandıklarını kaydeden Özdemir, “Çünkü biz yaptığımız işi seviyor ve önemsiyoruz. Erzurum halkının da krallar gibi ağırlanmaya layık olduğunu biliyoruz. Otantik bir dizayna sahip mekânımızda hem damaklarda tat bırakıyor, hem de kulaklardaki bütün pası siliyoruz. Herkesi Yoncalık’taki bu huzur mekanına bekliyoruz” dedi.