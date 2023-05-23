Genç girişimci Erkan Polat’ın kurduğu tekstil fabrikasında üretilen pantolonlar, başta Arap ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Sektöre perakende mağazasında satış elemanı olarak başlayan Erkan Polat, o zamanlardan itibaren kendisine ait bir fabrikanın hayalini kurmaya başladı. Kıs sürede sektörde büyüyen Erkan Polat, hayallerini süslediği pantolon fabrikasını kurup 200 kişiye istihdam sağladı. Fabrikasında ayda 30 bin adet ürettiği pantolonları başta Arap ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderen Erkan Polat, önemli adımlar atarak hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Erkan Polat, ’’Sektöre perakende mağazasında satış elemanı olarak başladım. O zamanlardan beri fabrika kurma hayalim vardı. Çok şükür hayalimi gerçekleştirdim. Kurduğum pantolon fabrikası ile 200 kişiye istihdam sağlayıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyorum. Aylık 30 bin adet pantolon üreten bir fabrikamız var. Bunu Merter tekstil piyasasından Arap ülkelerine ve Türkiye pazarına sunuyoruz. Önemli adımlar atarak hızlı bir şekilde yükselişe geçtik. İsmimizi özellikle Irak’a, Cezayir, Fas ülkelerinde duyurduk. Hedefim bu alanda tüm ülkelere markamı duyurmak. Satışlarımızdan elde ettiğimiz dövizle ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz’’ dedi.