Van’da bir yıl önce waffle dükkanı açan Muhammet Atilla Karaca isimli genç girişimci, köy okullarını dolaşarak oradaki öğrencileri waffle ile buluşturuyor.

Van’da bir yıl önce waffle dükkanı açan Muhammet Atilla Karaca isimli genç girişimci, köy okullarını dolaşarak oradaki öğrencileri waffle ile buluşturuyor.

Van’a yeni bir lezzet kazandıran Ankaralı genç girişimci Muhammet Atilla Karaca, köy okullarındaki çocukların ağızlarını tatlandırıyor. Yaklaşık bir yıl önce Van’da waffle dükkanı açarak Van’ı waffle ile tanıştıran Karaca, aynı zamanda waffle yeme imkanı olmayan öğrencileri yeni bir lezzetle tanıştırıyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerde de aktif rol oynayan Karaca, özellikle kırsal kesimde sosyal imkanları kısıtlı olan öğrencilerle bir araya gelerek onlara unutamayacağı bir gün yaşatıyor. Sosyal medya hesabından kura çekerek köy okullarına giden Muhammet Atilla Karaca, hazırladığı waffle servislerini öğrencilerle buluşturuyor.

"Çocukluğuma ve aileme vefa borcum var"

Çocukluk yıllarında maddi zorluklarla okuduğunu ifade eden Karaca, "Benim çocukluğumda biz çok zorluk çektik. Ankara’da büyüdüm ama yeri geldi hurda sattım harçlığımı öyle çıkardım. Ama ailem asla haram lokma yemeyi bana öğretmedi. Aksine elimdekini paylaşmayı ve paylaştıkça çoğaldığını bana sürekli tembihledi. Açlığı da gördüm, zenginliği de. Çok şükür bugünlere geldik. Elimden geldiğince gidebildiğim her okula giderek öğrenci kardeşlerimi mutlu etmeye ve mutluluğu onlarla paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü benim aileme ve çocukluğuma vefa borcum var. Onların duası ve güler yüzleri kazandığım onlarca paraya bedel oluyor" dedi.