Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde genç bir çiftçi kendi imkanlarıyla evinin bahçesine 600 metrekarelik alana kurduğu serasında ürünlerin almaya başladı. Üzümden daha iyi gelir elde ettiğini anlatan Nurullah Akbay, serasında ilkbahar aylarında atalık tohumla Emcelli biberi yetiştirerek erkenden piyasaya süreceğini ifade etti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde genç bir çiftçi kendi imkanlarıyla evinin bahçesine 600 metrekarelik alana kurduğu serasında ürünlerin almaya başladı. Üzümden daha iyi gelir elde ettiğini anlatan Nurullah Akbay, serasında ilkbahar aylarında atalık tohumla Emcelli biberi yetiştirerek erkenden piyasaya süreceğini ifade etti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Nurullah Akbay, evinin bahçesinde 600 metrekarelik sera kurarak ürün almaya başladı. Yıllardır çeşitli sebze fidanı satışı yaparak geçimini sağlayan 40 yaşındaki Akbay seracılık fikrini bu yıl 80 bin TL harcama ile gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Kendi imkanlarıyla kurdu

Sera yapımında hiç bir devlet desteği almadan çalışmalara başladığını ifade eden Akbay, "Zaten yıllardır sebze fidanı yetiştirerek satıyordum. Sera için ilave malzemeleri aldım. Evimin bahçesinde 600 metrekarelik seramın içerisinde 2 bin 500 adet sırık salatalık diktim. Geri kalan kısmına da kıvırcık marul ve domates diktim. Salatalıklar olmaya başladı. Haftada iki kez salatalık toplayarak toptan satıyorum. Serayı merak edip gelenler de taze taze doğal salatalık alıyorlar. Seracılık üzümden daha iyi gelir getiriyor." dedi. Akbay ayrıca ilkbaharda ünlü Emcelli biberlerini de serada yetiştirerek erkenden piyasaya sunacağını ifade etti.