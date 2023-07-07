Kilis merkezde alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavanta bahçesinde hasat başladı. Kadın girişimci Kübra Mercimek eşinindi desteği ile hayalini geçekleştirdi.

Kilis merkeze bağlı Akpınar mevki mahallesinde 10 dekarda alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavanta hasadı başladı. Bu yıl ikinci hasadı gerçekleştirilecek olan lavanta bahçesinde yüksek rekolte bekleniyor. Hasadı yapılan lavanta, yağı çıkarıldıktan sonra çeşitli alanlara bölünerek oluşturulan marka ile internet üzerinden Türkiye’nin değişik illerine pazarlanıyor.

Çocukluk hayali olan lavanta üzerine araştırmalar yapan iki çocuk annesi 28 yaşındaki Kübra Mercimek, esininde desteğiyle 10 dekar alanda lavanta bahçesi oluşturduğunu dile getirerek, ‘‘Lavantaya bir hayalle başladım çok araştırdım evime de maddi açıdan destek sağlamak için eşimle birlikte bu işe başladık. Bu yıl daha çok verim aldık ve yağ olarak da daha çok verim alacağız aldığımız yağları sabunda kullanacağız şişeleme yapacağız ve kestiğimiz çiçeklerinde kurutarak keseleme yapacağız. Geçen yıldan beri sosyal medyadan satışını gerçekleştiriyorum çok şükür güzel oldu destekler gelmeye başladı" dedi.

‘‘Lavanta bahçesi vatandaşların uğrak yeri oldu’’

Ürünleri alan müşterilerin memnun kalıp tekrar aldıklarını altını çizen Mercimek, ‘‘Bahçeye gelen vatandaşlar fotoğraflar çekiyor, çiçekleri merak ettik geldik diyorlar bizde bundan bundan dolayı fotoğraflık alan oluşturduk ama inşallah gelecek yıl daha fazla platolar getirip fotoğraf çekim alanı yapacağız" şeklinde konuştu.

‘‘Lavantaya bir hayal olarak başladım’’

Lavantanın faydalarını ve zararlarının neler olduğunu öğrenmek uzun araştırmalar yaptığını ifade eden Mercimek, ‘‘Lavantanın bir çok yararı var bunlardan bazıları cilt, saç bakımında çok güzel faydaları var. Bir kadın olarak gerçekten çok zor eşimin desteği olmasa yapamazdım ve hayalimi gerçekleştiremezdim. Çok şükür eşimin desteği ile bu yıl çok güzel görüntü elde ettik’’ ifadelerini kullandı.

Eşine destek olması için var gücüyle çalıştığı belirten Selim Mercimek, ‘‘Eşimin çocukluk hayali vardı oda lavanta bahçesi kurmaktı çok şükür kurduk, yetiştirdik ve hasadına başladık. Biz lavanta işini severek yapıyoruz. Geçen yıl çok az yağ aldığımızdan dolayı eşimle oturduk ve ne yapabiliriz diye düşündük daha sonra sabun yada şişelemeye karar verdik. Sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladık. Bu yıl hasad dönemimiz başladı geçen yıla göre daha fazla yağ almayı hedefliyoruz. Kilis’te hasadı güzel yaptıktan sonra biz bu hasadı Gaziantep’te distilasyon makinesi olduğundan dolayı oraya götürüyoruz yağı alıp Kilis’te güzel ürünler yapmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.