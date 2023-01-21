Manisa Süper Amatör Lig C Grubu mücadele eden Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor futbolcusu Şamil Günay, kendisini maçta çok beğenen ve formasını isteyen 13 yaşındaki futbolcu Ela Nur Gökmen’i ziyaret ederek formasını hediye etti.

Manisa Süper Amatör Lig C Grubu mücadele eden Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor futbolcusu Şamil Günay, kendisini maçta çok beğenen ve formasını isteyen 13 yaşındaki futbolcu Ela Nur Gökmen’i ziyaret ederek formasını hediye etti.

Manisa Süper Amatör Lig C Grubu mücadele eden Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor, deplasmanda Ahmetli Belediyespor’la mücadele etti. 15 Ocak günü oynanan maçta deplasmandan 7-0’lık galibiyetle dönen Alaşehir Belediyespor, galibiyeti kutlarken tribünde bulunan 13 yaşındaki Manisa Esnafspor Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ela Nur Gökmen, oynanan futbola hayran kaldı. Karşılaşmada Alaşehir Belediyespor’un 10 numaralı formasını giyen Şamil Günay’ı çok beğenen Ela Nur Gökmen, Günay’dan formasını istedi. Oynanacak maçların olduğu gerekçesiyle Gökmen’in forma isteği Alaşehir Belediyespor tarafından olumsuz karşılanınca Gökmen, hayranı olduğu futbolcunun formasına kavuşamadı. Yaşananların ardından Gökmen’in evine üzgün gittiğini öğrenen Alaşehir Belediyespor Kulübü yönetimi hem genç futbolcu Ela Nur Gökmen’i ziyaret etme hem de forma hediye etme kararı aldı. Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Topal, Genel Kaptan Selim Soyumert ve futbolcu Şamil Günay, Ahmetli’ye giderek NK Karavan Ahmetli Belediyespor Başkanı Hasan Sayın ve genç futbolcu Ela Nur Gökmen ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor’un başarılı oyuncusu Şamil Günay, hayranı olan futbolcu Ela Nur Gökmen’e üzerinde ismi yazılı 10 numaralı forma ve kulüp atkısını hediye etti.

Forma isteğinin yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu Gökmen, "Ahmetli Gazi Ortaokulunda okuyorum. Aynı zamanda Manisa Esnafspor Kadın Futbol Takımında oynuyorum. Ahmetli Belediyespor - Alaşehir Belediyespor maçında Şamil abiyi çok beğendim. Formasını istedim. Ama maç forması olduğu gerekçesiyle bu isteğimi olumlu karşılayamamıştı. Sağ olsunlar bu isteğimi Ahmetli’ye gelerek yerine getirdiler. Başta Alaşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Kazım Necdet Ünsalan olmak üzere, Teknik Direktör Hayretin Topal ve Genel Kaptan Selim Soyumert’e ve Şamil abime çok teşekkür ediyor, Bölgesel Amatör Lig yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Maçın oynandığı gün formasını Gökmen’e veremediği için çok üzüldüğünü söyleyen Tenekecioğlu Alaşehir Belediyesporun başarılı oyuncusu Şamil Günay, "O gün maç sonu Ela Nur kardeşim forma istediğinde veremediğim için çok üzülmüştüm. Kulüp yetkililerine durumu ilettim. Sağ olsun Başkanımız Kazım Necdet Ünsalan, hemen Ela Nur’un isteğinin karşılanması talimatını verdi. Bugün kendisi de futbol oynayan Ela Nur kardeşimizle buluştuk ve kendisine formamı ve bir adet atkıyı hediye ettik. vVe üzüntüm sevince dönüştü.Kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Anlamlı jestten dolayı Alaşehir Belediyespor Kulübüne teşekkür eden NK Karavan Ahmetli Belediyespor Başkanı Hasan Sayın, "Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor Başkanı Necdet Kazım Ünsalan ve tüm kulüp yetkililerine ve oyuncu Şamil Günay’a yaptıkları değerli ve anlamlı jest için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.