Erkiletsporlu futbolcu Harun Dinç, Diyarbakır’da girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 14 yaşındaki Erkiletsporlu futbolcu Harun Dinç, boğularak hayatını kaybetti. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da bir başsağlığı mesajı yayınlayarak; "Erkiletspor’un 2009 doğumlu sporcusu Harun Dinç, dün Diyarbakır’da arkadaşları ile girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Merhum Harun Dinç’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Erkiletspor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.