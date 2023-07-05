Bazı olumsuzluklara sebep olan aşırı yağışlar, ormanlardaki ekosistemin canlanmasına olumlu yansıdı ve genç fidanların sürgünleri 50 santimetreyi geçti.

İlkbahardaki yağışların bol olması genç fidanlarda tahminlerin üzerinde boy uzamasına yol açtı. Eskişehir Seyitgazi ilçesi Şükranlı ve Çukurca Mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanlarda incelemeler yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, genç karaçam fidanlarının 50 santimetreyi bulan sürgünler verdiğini söyledi. Yağışların çok olması ağaçların bu yılki büyümelerine de olumlu yansıdı ve yer yer 50 santimetreyi geçen yeni sürgünler görüldü. Büyüme vejetasyon dönemi boyunca devam edecek. Bu da yeşil vatanımızın daha fazla karbon tutması anlamına geliyor.