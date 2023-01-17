Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Rabia Nur Özyüzer, Türk şiirinin büyük ismi Ahmet Haşim’in “O Belde” şiirini tuvale işledi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Rabia Nur Özyüzer, Türk şiirinin büyük ismi Ahmet Haşim’in “O Belde” şiirini tuvale işledi.

Edebiyat Fakültesi’nde açılan sergide Rabia Nur Özyürek, şiirin resmini çizme fikrini kendisine veren Yeni Türk Edebiyatı’ndan yüksek lisans dersleri aldığı hocası Prof. Dr. Erdoğan Erbay’a ve resim yeteneğini geliştirmede kendisine destek olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı Fatih Gür’e teşekkür etti.

Sergi açılışında Ahmet Haşim’in sanatının hayal ve hakikat arasında bir yerde olduğunu onun hayata maruz kaldığı düşüncesiyle uzak beldelere özlem duyduğunu ifade eden Rabia Nur Özyüzer, Haşim’in sanıldığı gibi hüzün şairi olmadığını belirtti. Kendisiyle ve hayatla barışık, aristokrat bir hayat yaşayan Haşim’in çocukluğunda yaşadıklarının bilinç altındaki hüznü oluşturduğunu söyleyen Rabia Nur Özyüzer onun Doğu ve Batı’nın ütopyasını bir sentez olarak şiirlerinde birleştiren avangart şairin beklenildiği gibi şiirlerinin resmedilmesinde kızıllığı değil daha asil bir renk olan mavi ve moru ağırlıklı kullandığını söyledi, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Öğrencisinin yaptığı çalışmadan gurur duyduğunu ve gençlerin ilmî tecessüslerini ve heyecanlarını desteklediğini söyleyen Prof. Dr. Erdoğan Erbay, Rabia Nur’un yüksek lisans tezi olarak da Ahmet Haşim’i çalışacağını ve çok daha iyi işler yapacağına inandığını ifade etti.

Programa katılan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Türk edebiyatında daha evvel resme, bir tabloya, portreye şiir yazan Tevfik Fikret gibi şairlerin varlığını herkesin bildiğini ancak bir şiirin resminin çizildiğine ilk de şahit olduğunu, bu cesareti ve sanat kabiliyeti için Rabia Nur Özyürek’i ve ona destek olan hocalarını tebrik ettiğini söyledi.

Serginin açılışına edebiyat fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.